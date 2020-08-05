Томск, , 11:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в администрации региона.

У 21 человека нет симптомов, у 22 — признаки ОРВИ, ещё у десяти диагностирована пневмония.

За сутки в регионе зарегистрировано 68 выздоровевших, за весь период — 2969.

Всего в Томской области по состоянию на 5 августа выявлено 4411 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за всё время скончались 40 пациентов с COVID-19.

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