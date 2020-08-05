Ульяновск, , 11:40 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз суточное число выздоровевших превысило количество вновь выявленных случаев заражения — соответственно 117 и 100. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 5 августа, с начал пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 9626 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 100.

Выздоровели 6805 пациентов, из них за последние сутки выписаны 117 человек.

Новых летальных исходов нет, всего в Ульяновской области умерли 73 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье подтверждено 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число достигло 107 007 случаев. С учетом новых данных общее Ульяновская область по числу носителей коронавируса уступает в ПФО только Нижегородской и Самарской областям, где выявлено соответственно 24 446 и 9878 случаев.

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