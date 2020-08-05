Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Сегодня, 5 августа, в коллекции Мемориального аэрокосмического музея командира первой лунной экспедиции астронавта Нила Армстронга появится новый экспонат. По данным музея, речь идёт о самолёт Learjet 28 Longhorn, на котором Армстронг совершал полёты в 1979 году.

Читайте также: «Большой шаг для человечества»: в США распродадут вещи Нила Армстронга

Известно, что самолёт вылетит из аэропорта в штате Пенсильвания и пролетит над зданием музея.

«Музей отметит в среду 90-летие со дня рождения Армстронга прибытием нового экспоната — самолёта Learjet 28 Longhorn», — приводит ТАСС слова куратора музейной экспозиции Логана Рекса.

Также в числе экспонатов музея Армстронга находится образец лунного грунта и скафандры, которыми пользовался астронавт. Кроме того, здесь хранятся предметы, принадлежавшие членам экипажа корабля «Аполлон-11».

Напомним, командир экипажа корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, высадившимся на Луне. В 1969 году Армстронг с напарником, пилотом лунного модуля Эдвином Олдрином, провели на Луне 2,5 часа.