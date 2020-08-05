Москва, , 11:35 — REGNUM Три четверти жителей России (78%) полагают, что ЕГЭ по иностранному языку не следует делать обязательным для всех, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По мнению 31%, выбор экзаменов — личное дело каждого школьника. 27% опрошенных считают, что иностранный язык нужен не всем, также не всем изучение языков дается легко (14%).

Только 16% граждан приветствуют обязательную сдачу ЕГЭ по иностранному языку. Из них 44% уверены, что дети должны знать иностранный язык. Это дает больше возможностей для учебы и работы (20%), язык нужен для путешествий, общения за границей (19%).

Опрос проведен 2 августа 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 54% жителей России, считают, что в современном мире не обойтись без изучения иностранных языков.

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