Омск, , 11:34 — REGNUM По состоянию на 5 августа в Омской области коронавирус выявлен у 7318 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 109 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

Выздоровели 4477 человек, в том числе 88 — за последние сутки.

За весь период в регионе скончался 81 пациент с коронавирусом, в том числе два человека умерли за последние сутки.

По данным оперштаба, в Омской области проведено 309 574 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 7209 человек.

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