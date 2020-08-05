Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии зарегистрировано рекордное суточное число летальных исходов в результате заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В одном из районов Чувашии Cap.ru

По информации на 5 августа, с начал пандемии в Чувашии официально подтверждено 6915 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 35.

Выздоровели 4050 пациентов, или 58,6% от общего числа случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки выписаны 65 человек.

Также за сутки зарегистрированы четыре летальных исхода — это рекордное суточное количество. Всего с начала пандемии в Чувашии умерли 62 пациента с COVID-19.

Отмети, что с 24 августа аккредитационный симуляционный центр Чебоксарского медицинского колледжа возобновляет аттестационные испытания. Минздравом России подготовлен проект приказа об отмене моратория на получение медицинских сертификатов специалистов и свидетельств об аккредитации, введенного из-за пандемии коронавируса.