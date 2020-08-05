Псков, , 11:38 — REGNUM В Псковской области за сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, но при этом наблюдается рост числа выздоровевших — 41 человек выписан за сутки. Ввиду чего региональные власти планируют со второй недели августа приступить к обсуждению третьего этапа снятия ограничений.

Об этом 5 августа во время совещания с медицинскими работниками заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 3869 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На данный момент из них выздоровело 2778 человек, 55 умерли, 1036 продолжают лечение. На данный момент проведено 66 845 исследований, в том числе 637 за последние сутки.

«Если в ближайшее время картина [заболеваемости] останется прежней, а мы делаем всё, чтобы число заболевших не росло, уже через неделю мы можем начать обсуждение о переходе в Псковской области к третьему этапу снятия ограничений», — заявил Ведерников.

По его словам, прежде всего ограничения могут быть сняты с работы бассейнов, досуговых учреждений, театров и кинотеатров.

«Основания для сдержанного оптимизма на сегодняшний день у нас есть. При этом нужно учитывать, что сложившиеся в целом благоприятные условия несут в себе и новые риски — растет число, условно их назовем, COVID-диссидентов, которые отрицают угрозу и принципиально отказываются следовать предписаниями главного санитарного врача,— отметил губернатор. — Именно по вине безответственных граждан продолжают возникать новые очаги».

На прошлой неделе очаги коронавируса были выявлены в частной стоматологической клинике в Пскове и в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. В настоящий момент эти вспышки локализованы, кроме того, региональные власти решили сократить число паломников при посещении монастырей и ужесточить контроль соблюдения противоэпидемических мер.

Помимо этого, власти региона решили сохранить доплаты медикам за июль, а изменения в их начислении сделать только в августе, в связи со снижением уровня угрозы.

«Несправедливо отменять выплаты, на которые люди рассчитывают, — прокомментировал слухи об отмене выплат медикам за июль губернатор Ведерников. — Изменения по доплатам по коронавирусу для сотрудников скорой наступят только с августа, а для сотрудников COVID-центра — после выписки последнего COVID-больного».

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