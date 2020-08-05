Москва, , 11:30 — REGNUM Около 100 вторых и младших пилотов российской авиакомпании «Победа» принудительно отправили в неоплачиваемый отпуск до января 2021 года, сообщает русская служба ВВС.

По данным ВВС, пилотам сложно уволиться, так как придется выплатить около 1,5 млн рублей отпускных. Они должны вернуть деньги, потраченные на переобучение летчиков.

ВВС ссылается на двух пилотов компании и источник в авиационной отрасли России. Сообщается, что в неоплачиваемых отпусках оказались около одной трети всех пилотов «Победы».

Вместе с тем представитель авиакомпании сообщил, что кадрового профицита в компании нет, так как объем перевозок быстро восстанавливается.