Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Свердловские врачи провели исследование 998 104 проб на вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на вечер 4 августа, в регионе обследовали на наличие коронавируса 933 393 человека, у которых были взяты 998 104 пробы. За последние сутки врачам удалось обследовать 9417 человек, у них взяли 9446 проб.

Пробы брались у людей, которые имели показания для тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по коронавирусу по 10 августа 2020 года.

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