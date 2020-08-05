Красноярск, , 11:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 127 носителей коронавируса, за весь период — 13 807. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в краевом оперштабе.

Вылечились ещё 30 человек. Общее число выздоровевших достигло 11 934.

За сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 345.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперштаба, случаи заражения коронавирусом регистрировались во всех территориях Красноярского края.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявили 130 новых носителей коронавируса