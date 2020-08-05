Магас, , 11:16 — REGNUM Общественная организация «Совет тейпов ингушского народа» ликвидирована Верховным судом Ингушетии справедливо. Изменений в решении суда не последует. Такое решение принял на днях Третий апелляционный суд общей юрисдикции, пишет «Интерфакс-Юг».

Напомним, Верховный суд Ингушетии принял решение о ликвидации регионального общественного движения «Совет тейпов ингушского народа» 27 марта 2020 года. Иск об исключении организации из Единого госреестра юридических лиц был подан управлением минюста РФ в Ингушетии в октябре 2019 года.

По сведениям минюста, у Совета тейпов были допущены нарушения в уставе организации, помимо этого, общественное объединение обвинили во вмешательствах в работу органов государственной власти и должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года лидер движения Малсаг Ужахов был заключен под стражу после протестного несанкционированного митинга в Магасе. Его обвиняют в создании некоммерческой организации, в деятельности которой отмечены побуждения граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний.

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