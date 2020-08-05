Казань, , 11:52 — REGNUM В Татарии по состоянию на 5 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5751 человек, за сутки положительные тесты получили еще 28 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии выздоровел после заражения коронавирусом 4621 человек, за сутки — 24 пациента. Скончались с момента начала наблюдения 43 человека. Госпитализированы в стационары четверо, 24 человека — лечатся на дому. Все новые случаи инфицирования — контактные.

Из числа новых случаев — 20 человек жители Казани. Больше всего зараженных коронавирусом выявлено среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет — 13 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с начала года проведено 170,5 тыс. диспансеризаций, вместо запланированных более 677 тысяч. Основной причиной такого резкого спада стали ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.

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