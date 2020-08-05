Москва, , 11:12 — REGNUM Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, попросила признать себя потерпевшей. Она подала в суд ходатайство.

Ранее следствие отказалось признать её в этом качестве. Потерпевшими по делу признаны вдова, брат и два сына Захарова, которые будут заявлять гражданские иски.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев в ходе заседания суда заявил, что представители потерпевших фальсифицируют доказательства по уголовному делу.