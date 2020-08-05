Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд ужесточил приговор представителю движения за возрождение гусарства Ярославу Ширшикову. Об этом он сам написал в Facebook.

«7 месяцев и 4 дня колонии-поселения. Не арестовали. Поеду отбывать сам, когда вызовут. Дней через 10», — сказал гусар.

Поводом стало то, что он нарушил режим ограничения свободы, посетив одно из мероприятий. Как сообщало ИА REGNUM, в марте он был осуждён за клевету на уральского полпреда Николая Цуканова и за призыв к беспорядкам. Тогда суд назначил ему полтора года ограничения свободы.

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