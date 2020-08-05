Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM 129 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ростовской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона 5 августа.

«По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 129 и на утро 5 августа достигло 13 593. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 323. Коэффициент распространения инфекции — 0,97», — уточнили в пресс-службе.

Всего в регионе за период пандемии выздоровели 10 861 пациентов с коронавирусом, за последние сутки выписаны 113 человек. 896 человек продолжают лечение в стационарах.