Хабаровск, 5 августа 2020, 11:27 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 126 человек, два пациента умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 5 августа в крае зарегистрировано 8058 носителей коронавируса, 5483 человека выздоровели. С начала эпидемии скончались 67 пациентов.
Продолжают получать лечение 2508 жителей Хабаровского края.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в РФ выявили 5204 носителя коронавируса.