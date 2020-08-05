Рязань, , 11:10 — REGNUM Ещё 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 5 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждения находятся 167 пациентов, в том числе двое детей.

С начала пандемии в регионе выявили 6437 носителей коронавируса. В целом выздоровели 5891 человек. В рязанских больницах тяжёлом состоянии находятся 13 пациентов, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 27 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.

По данным федерального оперативного штаба за сутки зарегистрирован один летальный исход. Всего в Рязанской области скончался 31 пациент с коронавирусом.