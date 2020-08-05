Волгоград, , 11:13 — REGNUM Нашествие саранчи на сельскохозяйственные угодья отмечается в ряде южных регионов России. Об этом 4 августа сообщил телеканал Еuronews.

Саранча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По данным журналистов, на территории Волгоградской области начали откладывать яйца самки итальянского пруса и в настоящее время их личинки зафиксированы на 14% сельскохозяйственных угодий.

Также указывается, что власти просят фермеров сообщать о местах размножения саранчи для того, чтобы подготовить план по истреблению прожорливых насекомых на 2021 год.

Кроме этого, отмечают журналисты, в семи районах республики Калмыкия по этой причине введен режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что в Россельхозцентре фермеров Волгоградской области попросили обращать внимание и вести наблюдения за местами концентрации самок итальянского пруса.