Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 181 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявили у жителей Артемовского, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (133 случая), ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Камышловского ГО, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского ГО, Режа, Серова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска.

Теперь в регионе подтверждено 21 542 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге решили свернуть мобильный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» для пациентов с COVID-19.

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