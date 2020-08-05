Москва, , 11:00 — REGNUM Начальник следственного управления Федеральной службы безопасности России Михаил Шишов покидает свой пост, сообщает 5 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Отмечается, что может быть несколько причин ухода Шишова. Одна из них — коррупционный скандал в управлении, когда два следователя ФСБ, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, попались на вымогательстве взятки в размере 65 млн рублей.

Также Шишову могли припомнить не состоявшееся уголовное преследование следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Руслана Миниахметова.

Уйти в отставку Шишов мог и по совокупности событий, отметил один из собеседников.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года стало известно о задержании в Москве Колбова и сотрудника ФСБ Сергея Белоусова. Подозреваются они в вымогательстве 65 млн рублей с семьи Эраста Галумова, экс-гендиректора издательства «Известия».

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