Сыктывкар, , 11:28 — REGNUM В текущем году 23 передвижных диагностических комплекса поступили в больницы Коми. Об этом заявил врио главы Коми Владимир Уйба в ходе еженедельного интервью.

Он уточнил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретены по десять маммографов и флюорографов, а также три передвижных фельдшерско-акушерских пункта. Передвижные комплексы предназначены для отдалённых насёленных пунктов.

Уйба добавил, что будет настаивать на закупке всей диагностической стационарной линейки аппаратов для центральных районных больниц. В 2020 и 2021 годах в регион пригласят узких специалистов, чтобы скомплектовать выездные бригады.

«Бригады предлагается создать на базе центра медицинских катастроф, как самой мобильной структуры», — пояснил он.