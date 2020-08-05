Магас, , 10:58 — REGNUM В Ингушетии по случаю 250-летнего юбилея присоединения республики к России планируется снять документальный фильм. На портале госзакупок размещена заявка на 15 млн рублей для тех, кто возьмется за создание киноленты. В конкурсной документации предъявлены следующие требования для соискателей: отражение истории взаимоотношений Ингушетии с Россией, начиная с XVII—XVIII веков.

В фильме должны быть отслежены все этапы развития республики за эти годы, в том числе участие представителей ингушского народа в Великой Отечественной войне и депортация в 1944 году, референдум 1991 года об образовании Республики Ингушетия в составе России.

Премьера киноленты должна состояться уже в текущем году, так как празднование единения Ингушетии с Россией отмечается как раз в 2020 году.

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