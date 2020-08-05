Анадырь, , 11:06 — REGNUM На Чукотке подвели итоги ЕГЭ-2020. Большинство выпускников набрали более 70 баллов.

ЕГЭ Kremin.ru

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Средний балл на Чукотке — 58,7, тогда как в общем по стране он равен 59 баллам, пишет, ИА «Чукотка».

В 2017 году средний балл был 55, в 2018 году — 55,6, в 2019 — 56.

Особенно хорошо выпускники сдали русский язык — средний балл по этому предмету равен 71,9. Школьников, набравших 100 баллов, в этом году на Чукотке не было, зато 214 человек набрали более 70 баллов. Также были два результата по 98 и 99 баллов.

В вузы планируют поступать 264 выпускника округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области подвели итоги основного периода единого государственного экзамена. Максимальные баллы набрали 45 выпускников, в том числе четверо — по двум предметам.