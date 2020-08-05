Уфа, , 10:54 — REGNUM 34 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 6920 фактов заражения этой инфекцией. При этом 5283 человека справились с ней, в том числе пять человек за минувшие 24 часа.

В больницах продолжают лечение 193 пациента, а 1421 человек лечатся на дому.

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