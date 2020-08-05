Архангельск, , 10:54 — REGNUM Около 120 учащихся архангельских школ привлечены к работе в трудовых бригадах. Всего летом планируется трудоустроить 320 школьников, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

В бригады принимают школьников в возрасте от 14 до 18 лет из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. Также это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и подростки, состоящие на учете у правоохранителей.

Школьники занимаются благоустройством: убирают траву, пропалывают клумбы, развозят землю для новых клумб, очищают тротуары и помогают готовить школы к новому учебному году. Дети работают по четыре часа в день с соблюдением санитарных норм.