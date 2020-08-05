Салехард, , 10:49 — REGNUM Жители Ямала снова могут приглашать гостей в ЗАГСы на регистрацию брака. Такие изменения в постановление от 16 марта внёс губернатор Дмитрий Артюхов.

На церемонии могут находиться не более десяти человек. При этом учитываются и молодожёны, и сотрудник органа.

Также действует ограничения исходя из площади зала. Внутри люди могу находиться исходя из площади в четыре квадратных метра на одно лицо.

Отметим, особый режим был введён на Ямале 16 марта в связи с коронавирусной пандемией.

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