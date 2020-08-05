Воронеж, , 10:48 — REGNUM Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронежской области за минувшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.

Также за сутки заражение коронавирусом было подтверждено ещё у 96 человек.

Всего в Воронежской области за период пандемии методом ПЦР заражение коронавирусом было подтверждено у 11 609 человек, из них 9562 пациента (с диагнозом, установленным по методу ПЦР), выписаны. Также выписаны ещё более чем две тысячи пациентов, у которых COVID-19 выявили методом КТ. Скончались в общей сложности уже 101 пациент с подтверждённым заражением.