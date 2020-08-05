Москва, , 10:53 — REGNUM Мобильный госпиталь с врачами собирается направить в Бейрут МЧС России. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего 5 самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в нем уточняется, что самолеты МЧС России доставят в столицу Ливана мобильный госпиталь, врачей, спасателей Центроспаса ведомства, а также специалистов Роспотребнадзора с лабораторией, предназначенной для выявления нового коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудница посольства России, которая была травмирована в результате взрыва в порту Бейрута, находится в отличном состоянии.

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