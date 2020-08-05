Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге создадут мемориал, который увековечит подвиг жителей Свердловской области и других регионов УрФО в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

В эфире «Студии-41» градоначальник сказал, что нужно проконсультироваться с представителями других уральских регионов по поводу создания единого мемориала.

«Мы не всегда знаем, как по пояс в воде собирали ягоду на севере, чтобы отправить на фронт, как собирали все природные ресурсы. Как трудился Курган, Челябинск, Тюмень», — сказал мэр.

По мнению Высокинского, подвиги жителей Урала должны быть увековечены новым памятным объектом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский наградили почётным званием «Город трудовой доблести».

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