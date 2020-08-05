Екатеринбург, 5 августа 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге создадут мемориал, который увековечит подвиг жителей Свердловской области и других регионов УрФО в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.
В эфире «Студии-41» градоначальник сказал, что нужно проконсультироваться с представителями других уральских регионов по поводу создания единого мемориала.
«Мы не всегда знаем, как по пояс в воде собирали ягоду на севере, чтобы отправить на фронт, как собирали все природные ресурсы. Как трудился Курган, Челябинск, Тюмень», — сказал мэр.
По мнению Высокинского, подвиги жителей Урала должны быть увековечены новым памятным объектом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский наградили почётным званием «Город трудовой доблести».
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