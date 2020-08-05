Нальчик, , 10:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии будет увеличено число граждан, охваченных вакцинацией против гриппа и сезонных заболеваний. В осенне-зимний период 2020—2021 годов могут сделать прививки от гриппа и ОРВИ до 60% населения. Об этом было сказано 4 августа в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В настоящее время, согласно плану иммунизации, осенью-зимой должны быть привиты 48% населения республики — всего 417,9 тыс. человек, в том числе 136,3 тыс. детей.

Однако из-за возможного роста заболеваемости острой коронавирусной инфекцией, наряду с ОРВИ и гриппом, необходимо будет усилить мероприятия «по предупреждению заболеваний и подготовке к правильной организации оказания медицинской помощи в новых условиях». В связи с этим план иммунизации увеличен на 79,9 тыс. доз по сравнению с 2019 годом, что позволит охватить прививками до 60% населения.