Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности пятилетней девочки на улице в Санкт-Петербурге ее собственным отцом. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 3 августа около 07:30 в полицию от неравнодушной петербурженки поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на проспекте Ветеранов находится малолетний ребенок без присмотра взрослых. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что пятилетняя девочка была оставлена отцом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

По уточненной информации, мужчина вместе с ребенком находился в гостях и распивал спиртные напитки, после чего по пути домой оставил ребенка одного на детской площадке. Девочка была госпитализирована с переохлаждением.

Полицейским удалось быстро установить личности и местонахождение обоих родителей девочки. Их доставили в территориальный отдел полиции.

«По данному факту отделом дознания УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), — уточнили в ведомстве. — В отношении отца девочки избрана мира пресечения в виде подписки о невыезде».

Отметим, мужчине может грозить до одного года лишения свободы.

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