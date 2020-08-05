Бали, Индонезия, , 10:35 — REGNUM В общей сложности на острове Бали построят два порта для улучшения качества туризма в регионе, сообщает Antara.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади и губернатор провинции Бали заложили основу для строительства паромного порта.

«Два порта могут быть построены за девять месяцев или к середине 2021 года», — пояснил министр транспорта Буди Карья.

«Президент Джоко Видодо хочет видеть Бали центром туризма не только в Индонезии, но также в Юго-Восточной Азии и даже Австралии», — отметил министр транспорта, добавив, что развитие инфраструктуры на Бали, безусловно, улучшит качество туризма.

Планируется, построить порт Сампалан площадью 9000 квадратных метров с ориентировочной стоимостью строительства 86,7 млрд индонезийских рупий. Между тем, порт Биас Мунжул будет построен для скоростных катеров и судов, а предполагаемая стоимость строительства составит 109,6 млрд индонезийских рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, временный поверенный в делах Пакистана в Индонезии Саджад Хайдер Хан заявил, что Индонезии и Пакистану удалось наладить продуктивное двустороннее сотрудничество в различных областях.

Читайте также: Индонезия и Пакистан налаживают продуктивное двустороннее сотрудничество

Читайте развитие сюжета: Пандемия унесла жизни более пяти тысяч человек в Индонезии