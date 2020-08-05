Ижевск, , 10:35 — REGNUM В Удмуртии с момента начала пандемии до настоящего времени провели 207 816 исследований на заражение коронавирусом. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

В течение минувших суток было проведено 1549 исследований.

От общего числа носителей коронавируса в регионе 291 человек находится в удовлетворительном состоянии, в состоянии средней тяжести — 69 граждан, 22 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на утро 5 августа еще трое жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Возраст погибших женщин — от 59 до 92 лет.