Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM Благоустройство станицы Красноярской в Ростовской области начато в рамках инициативного бюджетирования. Более 1,2 млн рублей выделено из областного бюджета, ещё 500 тыс. рублей собрали сельчане и предприниматели, сообщили в пресс-службе правительства области.

Более 200 сельчан инициировали обустройство общественного пространства возле дома культуры, рядом с которым находятся школа и детский сад. В рамках проекта «Радуга» здесь появится современная территория для прогулок и отдыха.

Возле дома культуры уложат тротуарную плитку и бордюрный камень, установят ограждение, урны и скамейки, обустроят велопарковку. Здесь также появятся новые зеленые насаждения и сцена для культурно-массовых мероприятий.

Напомним, станица Красноярская — западный пригород Цимлянска, здесь проживают 5 тыс. человек.