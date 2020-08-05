Симферополь, , 10:32 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, написал на странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.

«За 4 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 человек — при скрининге здоровых лиц (в том числе, 2 человека прибыли из других субъектов РФ), 1 — завозной из Украины», — уточнил Аксёнов.

За период пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1347 человек, 964 выздоровели, 15 скончались.