Нальчик, , 10:31 — REGNUM Кабардино-Балкария получит из федерального бюджета 241,6 млн рублей на празднование 100-летия республики. На эти средства будут организованы мероприятия по сохранению культурного и исторического наследия, по проведению социально-культурных и научных форумов республиканского и российского масштаба, а также международных.

Предстоящий юбилей обсудили 4 августа в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению праздника, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Было решено создать рабочие группы, которые в течение двух предстоящих лет до юбилея будут непосредственно контролировать и координировать проекты по подготовке к празнованию, в том числе по проведению ремонтных работ, разработке плана культурных, спортивных и других мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о праздновании 100-летия со дня образования Кабардино-Балкарской республики подписан в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. Основные торжества пройдут в сентябре 2022 года.