Ижевск, , 10:23 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 августа выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2492 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 2056 жителей республики, то есть более 82,5% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 35 человек. 54 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение предыдущей недели ежесуточно число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в республике варьировалось от 18 до 22 случаев. Последний раз 29 новых носителей коронавируса было выявлено по состоянию на утро 23 июля.