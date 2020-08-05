Москва, , 10:24 — REGNUM Общее число вылечившихся от COVID-19 жителей столицы России за последние 24 часа выросло на 1329 и превысило 184 тыс. Об этом 5 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1329 пациентов», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 184 969.

При этом заместитель мэра указала, что при выписке всем пациентам, которым необходимо продолжать находиться под наблюдением медиков, даются соответствующие рекомендации и сообщила, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для болеющих новым заболеванием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 246 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.