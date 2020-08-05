Самара, , 10:56 — REGNUM Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии и иностранным языкам стали известны в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областного министерства образования и науки.

По сообщению пресс-службы ведомства, никто из участников этих ЕГЭ не набрал 100 баллов.

Так, по биологии 5,3% участников ЕГЭ набрали от 81 балла и более. При этом значение среднего балла и доля участников, которые не преодолели минимальный порог примерно совпадают с результатами 2019 года.

Доля участников ЕГЭ по иностранным языкам, которые получили от 81 балла и более, составила по немецкому языку 70,6%, по французскому языку — 18%, а по английскому языку — 44,2%. При этом результата этих ЕГЭ также сопоставимы с результатами прошлого года.

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