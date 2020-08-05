Донецк, 5 августа 2020, 10:21 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в общей сложности девять боевиков. Об этом сообщили 5 августа представители Народной милиции ДНР и ЛНР.
Официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал о трёх украинских силовиках, подорвавшихся на собственных минах в районе посёлков Счастье и Троицкое.
В пресс-службе ДНР добавили, что из-за объявленного перемирия в рядах ВСУ участились случаи пьянства и конфликтов, возникающих на этой почве.
Представитель Народной милиции ДНР сообщил о том, что за сутки трое силовиков из 53-й бригады ВСУ подорвались на собственных минах и были доставлены в больницу Волновахи.
За сутки обстрелов со стороны ВСУ ни в ДНР, ни в ЛНР зафиксировано не было.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны киевских силовиков. В результате обстрелов никто не пострадал.
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