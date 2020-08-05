Москва, , 10:17 — REGNUM Снижение коллективного иммунитета в осенне-зимний период является одним из важных критериев необходимости появления вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в понятие коллективного иммунитета вкладывается понятие не только приобретённого иммунитета, но и тот иммунитет, который определяется выработкой интерферонов, который повышается за счет солнца и витаминов.

«Осенью этот адаптируемый коллективный иммунитет, к сожалению, резко понижается — и остаётся надеяться только на вакцину», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина от коронавируса должна быть зарегистрирована в России в течение десяти дней. Таким образом, российская вакцина может стать первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19.

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