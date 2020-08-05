Москва, , 10:16 — REGNUM В Москве определился победитель конкурса на оснащение вагонов метро системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на конкурсную документацию.

Победителем тендера стал провайдер бесплатного Wi-Fi «Максимателеком». Сумма договора составила 1,38 млрд рублей. Согласно контракту, будут установлены 12 304 камер, 418 серверов, 398 LTE-роутеров и 1538 коммутаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно технической документации, работы выполняются с целью повышения безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий.

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