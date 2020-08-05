Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM Государственный архив Ростовской области (ГАРО) отмечает 5 августа 100-летний юбилей. В этот день в 1920 году был образован предшественник ГАРО — Центральный исторический архив.

В фонд архива на первом году существования вошли документы из заброшенных подвалов, со стихийных рынков, переданные частными лицами и учреждениями. В начале работы дел было меньше ста, сегодня их — более миллиона.

В течение последних пяти лет более 1 млн архивных страниц переведено в цифровой формат, что позволяет пользоваться ими удалённо.

«В архиве имеются уникальные документы, в том числе с автографами императора Александра I, М.И. Платова, оригинальными подвесными печатями Войска Донского, метрические книги высотой более метра», — говорится в сообщении областного правительства.

Каждый год сотрудники архива выполняют более 5 тыс. различных запросов. В архивае работают 85 человек.