Нью-Дели, , 10:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Индии было выявлено свыше 52 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 52 509 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 908 254.

Также сообщается, что за это же время в Индии 857 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 39 795.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 282 215 человек вылечились от нового заболевания, 51 706 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что занятия в выпускных классах средних школ в Нигерии возобновились почти через четыре месяца после того, как все школы страны были закрыты, чтобы остановить распространение коронавируса.