Петрозаводск, , 10:19 — REGNUM В Республике Карелия у двух переболевших СOVID-19 жителей вновь выявлена коронавирусная инфекция. Сданные ими тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом 5 августа сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящий момент сложно говорить о повторных случаях инфицирования или заболевания COVID-19, однако в республике выявлены два человека, которые ранее уже переболели коронавирусом и спустя время они снова сдали положительный тест на него.

«Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии. Это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета. Все алгоритмы лечения, диагностики и динамического контроля соблюдены», — отметил Охлопков.

Добавим, с начала пандемии в Карелии выявлено 2466 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 280 детей. За последние сутки было выявлено еще 48 новых носителей SARS-CoV-2, в том числе 11 детей.

В числе новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 16 зафиксированы в Петрозаводске, два в Костомукше, один в поселке Шуя Прионежского района, восемь в Кондопожском районе. Еще семь новых случаев зарегистрировано в Кеми, по одному случаю в селе Челмужи Медвежьегорского района, в поселке Подпорожье Пудожского района и Сегеже. Три в Пряжинском районе и по два случая в Олонецком районе, в поселке Мийнала Лахденпохского района, в Сортавале и в Питкяранте.

При этом с начала пандемии выписаны 1666 человек, 18 умерли, еще 782 продолжают лечение. Всего проведено 119 282 исследования, в том числе 833 за сутки. На карантине в настоящий момент находятся 828 человек, за сутки их количество увеличилось на 15 человек, еще 10 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в регионе продолжает наблюдаться рост числа госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией — 1043 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией из которых трое — за прошедшие сутки. 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано. Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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