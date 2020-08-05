Калуга, , 10:13 — REGNUM Традиционная акция «Школьник» стартовала в Калуге 5 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Школьные ранцы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие для детей младшего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит городское управление социальной защиты. В рамках акции начата бесплатная выдача «Набора первоклассника» детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами первой и второй групп, а также детям из малообеспеченных многодетных семей.

Акция «Школьник» продлится в Калуге до 25 августа.

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