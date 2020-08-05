Новосибирск, , 10:04 — REGNUM В Новосибирской области смены в детских оздоровительных лагерях на июль и август отменены. Это следует из постановления губернатора, опубликованного на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее планировалось перенести смены, а также уменьшить количество детей в два раза.

«Постановляю приостановить бронирование мест, приём и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности)», — говорится в постановлении от 4 августа 2020 года.