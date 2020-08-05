Москва, , 10:02 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 3 августа начали работу в Абхазии, взаимодействуя с санитарно-эпидемиологической службой республики, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Главная задача Рспотребнадзора — не допустить срыва курортного сезона, а также оказать помощь медицинским учреждениям Абхазии в проведении тестов на коронавирус и обеспечить стабильную эпидобстановку.

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора на территории республики работают специалисты Ставропольского научно-исследовательского противочумного института и Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роспотребнадзора в июле 2020 года посещали Абхазию для помощи в подготовке к курортному сезону.

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