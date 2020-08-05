Красногорск, , 10:00 — REGNUM В Московской области от коронавирусной инфекции вылечился ещё 191 пациент. Об этом 5 августа сообщает подмосковный оперштаб.

Всего с начала распространения коронавируса в регионе выздоровели 47 622 пациента.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1329 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве завершили лечение ещё 1329 пациентов с коронавирусом