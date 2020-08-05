Красногорск, 5 августа 2020, 10:00 — REGNUM В Московской области от коронавирусной инфекции вылечился ещё 191 пациент. Об этом 5 августа сообщает подмосковный оперштаб.
Всего с начала распространения коронавируса в регионе выздоровели 47 622 пациента.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.
Как сообщало ИА REGNUM, московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1329 пациентов.
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