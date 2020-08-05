Ханты-Мансийск, 5 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Югре з минувшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения за сутки: Сургут — 45 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 27; Нижневартовск — 26; Радужный — 19; Нефтеюганск — 12; Советский район — 10.
Всего с начала пандемии в регионе на 5 августа зарегистрировано 17 189 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 14 052 человека, 135 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 5 августа составляет 1,00.